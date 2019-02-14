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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане назначен вице-министр культуры и спорта

CA-NEWS (KZ) -  Постановлением Правительства Республики Казахстан Елдос Рамазанов назначен на должность вице-министра культуры и спорта РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Елдос Рамазанов родился в 1971 году в Караганде. Окончил Московский государственный университет имени М. Ломоносова, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова.

Трудовую деятельность начал в 1992 году. В разные годы работал в коммерческом секторе, национальных компаниях.

В 2004–2006 гг. занимал должность заместителя директора Департамента экономики и финансов — руководителя аппарата Министерства культуры, информации и спорта РК.

С февраля 2018 года работал в ОЮЛ "Конфедерация спортивных единоборств и силовых видов спорта" советником председателя, генеральным директором. В июне 2018 года назначен заместителем генерального секретаря ОО "Национальный Олимпийский комитет".

С октября 2018 года — вице-президент РОО "Федерация дзюдо".

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