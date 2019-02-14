Убирать квартиру не позорно. Позорно быть безработным и несчастным, - Н.Назарбаев

CA-NEWS (KZ) - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал молодежь не стыдиться работы, передает Zakon.kz.

«Я всегда говорю молодежи, что убирать квартиру не позорно. Правда? Позорно быть безработным и несчастным. Позорно женщинам продавать свое тело, когда столько работы здесь. И вот перед встречей с молодежью (мне представили – от авт.) компанию, которая оказывает услуги людям, чтобы понянчить ребенка, кто-то хочет, чтобы убрали квартиру, чтобы приготовили еду. Это работа», - сказал президент на встрече с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана».

Глава государства напомнил собравшимся эпизоды своей биографии.

«Ну, поскольку я на юге вырос, с лета начиная - яблоки, огурцы, помидоры выручали. А, может, я из-за этого здоровым стал, что не доедал. Столько жизни бог дал», - отметил Назарбаев.

Глава государства обратил внимание, что жил в саманном двухкомнатном доме, и закончив школу с медалью, пошел работать металлургом, чтобы помочь родителям.

«Пошел работать сталеваром с лопатой в руке и никогда не думал, что я буду президентом. Но я старался делать честно ту работу, которая у меня была в руках. Меня ценили, меня поднимали, в 19 лет я был передовиком на производстве, меня комбинат на свои деньги отправил в Карагандинский политехнический университет. Я стал делегатом Всемирного фестиваля молодежи студентов в Хельсинки. Мне было 20 лет. Получилось так, случайно пошел в политику и теперь президент», - заключил он.