В Алматы прощаются с Кара майором Борисом Керимбаевым

CA-NEWS (KZ) - В Алматы прощаются с Кара майором Борисом Керимбаевым, передает Zakon.kz.

Панихида проходит в Доме армии. Бориса Керимбаева проводили с армейскими почестями.

Легендарного Кара майора не стало 12 февраля. Он умер в госпитале Министерства обороны в Алматы. Борис Керимбаев был самым знаменитым ветераном Афганской войны, командиром 177-го отряда специального назначения. Прозвище Кара майор он получил, будучи командиром второго "мусульманского" батальона, а привязалось оно на всю жизнь.

Родился Борис Керимбаев 12 января 1948 года в селе Прудки Джамбульского района Алматинской области. После окончания средней школы в 1966 году поступил в Ташкентское высшее командное училище им. В.И. Ленина. Окончил его в 1970 году и был направлен для прохождения службы в ГСВГ (Группу советских войск в Германии). В течение трех лет проходил службу в должности командира мотострелкового взвода. В 1973 году был назначен командиром разведывательной роты. В 1975 году заменился в КСАВО, на должность командира разведроты. В 1977 году был назначен заместителем начальника штаба, позднее - командиром мотострелкового батальона в/ч 52857 в г. Темиртау. В конце 1980 года был оформлен в 10-м управлении Генштаба для загранкомандировки в Эфиопию в должности советника командира пехотной бригады, но в январе 1981 года был назначен командиром 177-го отдельного отряда специального назначения ГРУ, созданного на базе 22 обрСпН. Именно эта должность стала определяющей в судьбе Бориса Тукеновича.