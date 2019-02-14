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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Иране террористы-смертники взорвали автобус: 27 погибших, 13 раненых

CA-NEWS (CA) -  В среду, 13 февраля, мощный взрыв прогремел на юго-востоке Ирана. Как стало известно, террористы-смертники атаковали автобус Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

По последним данным, в результате инцидента погибли 27 военнослужащих КСИР, 13 получили ранения различной степени тяжести, передает местное информационное агентство IRNA.

На данный момент ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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