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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Страны ОДКБ в Душанбе обсудили вопрос создания в Центральной Азии объединенной системы ПВО

CA-NEWS (TJ) -  В Душанбе под руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-лейтенанта авиации Нурлана Орманбетова 12-13 февраля состоялось заседание рабочей группы, на котором обсуждались вопросы создания в Центрально-Азиатском регионе объединенной системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает официальный сайт ОДКБ.

В заседании приняли участие представители оборонных ведомств Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Объединенного штаба ОДКБ и базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем ПВО и ПРО.

Начальник управления планирования применения Войск (Коллективных сил) ОДКБ – заместитель начальника центра планирования применения и подготовки Войск (Коллективных сил) ОДКБ генерал-лейтенант Анатолий Яковлев в своем выступлении отметил, что принимаемые меры направлены на поиск пути реализации решений глав государств по организации ПВО в формате ОДКБ, в том числе возможности адаптации Объединенной системы ПВО государств – участников СНГ для решения задач в интересах ОДКБ.

По итогам совместной работы участники заседания обсудили и признали целесообразным рекомендовать Объединенному штабу ОДКБ совместно с оборонными ведомствами государств – членов Организации продолжить работу по данному вопросу.

Участники заседания также пришли к общему мнению о необходимости проведения комплексной научно-исследовательской работы с задействованием базовых научно-исследовательских организаций ОДКБ в области исследования проблем ПВО и ПРО, результаты которой лягут в основу разработки соответствующих нормативных правовых документов.

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