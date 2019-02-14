Россия передала Таджикистану одного из «лидеров» оппозиционной Партии исламского возрождения

CA-NEWS (TJ) - УФСБ по Самарской области сообщило, что 52-летний Рахматулло Баротов, бывший лидер одного из отделений запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения (ПИВТ) был принудительно выдворен из территории России и передан спецслужбам Таджикистана.

На родине Баротова обвиняют в сотрудничестве с запрещенной оппозиционной партией. Баротов до 2015 года возглавлял отделение ПИВТ в городе Турсунзаде. Он выехал в Россию в июле 2015 года, накануне закрытия партии, но как утверждает ФСБ, в Самаре «Баротов Р.М. выехал в Россию, где продолжил деятельность в интересах партии».

Источник «Ахбор» сообщает, что Баротов вернулся из Самары под обещанием амнистии, но был арестован по прибытию в Душанбе.

Рахматулло Баротов с июля 2015 года проживал в Самарской области, где был задержан сотрудниками ФСБ по запросу правоохранительных органов Таджикистана в ноябре 2018 года.

«По имеющимся данным, в июле 2015 года, располагая сведениями о предстоящем признании ПИВТ террористической организацией и запрете ее деятельности на территории Республики Таджикистан, Баротов Р.М. выехал в Россию, где продолжил деятельность в интересах партии»,– говорится в сообщении УФСБ по Самарской области.

В сообщении также отмечается, что принудительное выдворение Баротова из Курумоча в страну, откуда он прибыл, проводилось с последующей передачей его под контроль сотрудникам национальной спецслужбы для решения вопроса о привлечении его к уголовной ответственности.

Бободжон Каюмзод, пресс-секретарь ПИВТ 13 февраля в беседе с сайтом "Ахбор” опроверг утверждения ФСБ о том, что Баротов и в России продолжал деятельность в интересах этой партии.

"По нашей информации, Рахматулло Баротов покинул ряды партии еще до ее запрета и после не имел никаких связей с ПИВТ. Он в России работал и иногда ездил в Узбекистан навестить родных. Но за все это время он не занимался никакой партийной деятельностью и даже не выходил на связь с представителями ПИВТ в Европе. Это неправда, что он в России занимался партийной деятельностью. ПИВТ в целом не ведет никакую деятельность на территории РФ.”

По информации сайта "Ахбор”, Рахматулло Баротов до середины 2015 года, вплоть до выезда в Россию возглавлял отделение ПИВТ в пограничном с Узбекистаном городе Турсунзаде, в 50 километрах к западу от Душанбе.

Власти Таджикистана пока не комментировали экстрадицию Баротова и его последующий арест, но по полученной информации, он обвиняется по двум статьям УК РТ – 187 и 307 в организации преступного сообщества и членстве в запрещенной партии.

За последние два месяца Баротов уже второй бывший лидер ПИВТ, которых органы безопасности России передают своим таджикским коллегам. 30 ноября в городе Грозном был задержан Наимхон Самиев, бывший лидер отделения ПИВТ в городе Исфаре и уже через несколько дней был выдворен в Таджикистан.

Верховный Суд Таджикистана запретил деятельность ПИВТ в сентябре 2015 года, сразу после подавления неудачного вооруженного мятежа под руководством тогдашнего замминистра обороны генерала Абдухалима Назарзода, известного как Ходжи Халим. ПИВТ был внесен властями в оба черных списка экстремистских и террористических организаций.

Власти обвинили ПИВТ в соучастии в мятеже, который оставил более 40 убитых с обоих сторон. Десятки сторонников ПИВТ, в том числе 13 лидеров оппозиционной партии были арестованы.

29 июля 2018 года на группу иностранных велотуристов был совершён наезд на территории джамоата Себистон Дангаринского района. В результате погибли четверо туристов.

4 августа 2018 года генеральная прокуратура Таджикистана опубликовала заявление, в котором говорится, что преступники, напавшие в Дангаре на иностранных велотуристов, будучи членами террористическо-экстремистской организации – бывшей «Партии исламского возрождения» (ПИВТ) действовали на основе заранее разработанного за рубежом плана под прикрытием знамени ИГ.