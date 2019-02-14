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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пекине стартовал очередной раунд торговых переговоров США—КНР

CA-NEWS (CA) -  Китай и Соединенные Штаты начали очередной раунд торгово-экономических переговоров и консультаций на высшем уровне в Пекине, сообщает 14 февраля агентство Xinhua.

Китайскую сторону в них представляет вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. США — торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин. Переговоры завершатся в пятницу, 15 февраля.

Напомним, США собирались с января 2019 года повысить тарифы на импорт товаров из Китая с 10% до 25%. Но в декабре на полях саммита G20 в Аргентине Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились отложить повышение пошлин на 90 дней.

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