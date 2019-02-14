В Узбекистане назначен глава дирекции строительства первой АЭС

CA-NEWS (UZ) - Руководителем дирекции строительства первой атомной электростанции в Узбекистане назначен Отабек Аманов, сообщили в Министерстве юстиции республики.

«Отабек Тулкинович Аманов назначен директором дирекции строительства атомной электростанции Агентства по развитию атомной энергетики при Министерстве энергетики», – говорится в сообщении.

Ранее Аманов работал заместителем председателя компании «Узтрансгаз» по капительному строительству и снабжению.

В 2019 году Узбекистан планирует завершить инженерные изыскания по выбору потенциальной площади для строительства атомной электростанции (АЭС).

«К сооружению самой АЭС мы надеемся приступить в конце 2021 – начале 2022 года, после получения соответствующей лицензии от регулирующего органа Узбекистана», – сказал в интервью Kun.uz первый заместитель гендиректора госкорпорации «Росатом».

«Условно принято считать, что сроки сооружения станции – это время от заливки первого бетона в основание корпуса реактора до включения станции в сеть. Этот период по предварительному графику запланирован с 2022 по 2028 год. За соблюдение этих сроков я особо не беспокоюсь, потому что у нас уже есть соответствующий опыт», – добавил он.