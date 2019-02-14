В Монголии выхлопные газы общественного транспорта планируют сократить на 80%

CA-NEWS (MNG) - В Монголии планируется внедрить технологию DPF-фильтра, чтобы снизить выбросы выхлопных газов общественного транспорта до 85-97 процентов, передает Montsame.



В связи с этим 13 февраля был подписан меморандум о взаимопонимании между Управлением столичного транспорта (УСТ) и представительством в Монголии южнокорейской компании «Котро Улаанбаатар».

В соответствии с данным документом будут установлены DPF-фильтры, производимые южнокорейской компанией «Серакомб», на автобусах общественного транспорта.

Испытание фильтров, проведенное в течение года, показало сокращение выхлопных газов крупногабаритных транспортных средств на 50-60 процентов.

Документ был подписан в присутствии заместителя мэра столицы Д.Энхтура, начальника УСТ Д.Отгонбаатара и представителей «Котра Улаанбаатара».