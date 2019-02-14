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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан впервые в своей истории разместит еврооблигации на $1 млрд

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан разместит 14 февраля впервые в своей истории пяти- и десятилетние еврооблигации на Лондонской фондовой бирже. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба Министерства финансов республики.

"На Лондонской фондовой бирже в среду была открыта книга заявок, которая будет действовать один день, уже к 19:15 по ташкентскому времени (17:15 мск) после открытия торгов объем заказов (спрос) превысил $8,5 млрд, тогда как Узбекистан планирует разместить евробонды на сумму $1 млрд. Ожидается, что книга заказов закроется, а размещение завершится к 13:00 по ташкентскому времени (11:00 мск) в четверг", - говорится в сообщении.

Организаторами размещения ценных бумаг выступили "Газпромбанк", JP Morgan Chase и Citibank.

Эксперты полагают, что доходность выпущенных Узбекистаном пяти- и десятилетних облигаций составит 5% и 6% годовых соответственно.

Евробонды и другие международные ценные бумаги выпускаются государствами или крупными компаниями для привлечения в свою экономику заемных финансовых средств. Инвесторы, которые приобретают подобные бумаги, ежегодно получают доходы, размеры которых зависят от процентных ставок этих бумаг. К концу срока их действия инвесторам возвращают основную сумму долга.

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