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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Союза фермеров Казахстана задержан по подозрению в изнасиловании

CA-NEWS (KZ) -  Столичные полицейские 11 февраля задержали председателя РОО «Союз фермеров Казахстана», сообщает Елорда Инфо со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Задержание Ауезхана Даринова было проведено прямо во время совещания в офисе организации. Его подозревают в изнасиловании. Обвинения были предъявлены официально.

«Для всех нас задержание первого руководителя стало шоком», - говорится в сообщении пресс-службы союза фермеров.

В данный момент обязанности председателя будет исполнять его заместитель Умерзаков. Информацию о задержании Даринова сообщили после начала съезда РОО «СФК» 13 февраля этого года.

В совете рассказали, что для коллег и родных Даринов всегда был примерным семьянином. У председателя "СФК" есть дети и внуки, сообщили в организации.

«Будем надеяться, что правоохранительные органы проявят свой профессионализм и ситуация вскоре разрешится», - добавили в РОО «СФК».

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