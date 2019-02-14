Дарига Назарбаева рассказала о жалобах на судебную систему

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане депутат сената Дарига Назарбаева на пленарном заседании палаты указала на обвинительный уклон судебной системы. Она сообщила, что очень много жалоб поступает от граждан на то, что суд, как правило, принимает решения, несмотря на недостаток обвинительной базы, передает NUR.KZ.

«Поступает очень много жалоб от наших граждан на судебную систему. В значительной части жалобы на то, что суд принял решение, несмотря на то, что не было у следственных органов достаточной доказательной базы, то есть не было фактов, что произошло.

Судебные решения принимаются в значительной степени на основе показаний физических лиц. И этого достаточно для того, чтобы вынести приговор и надолго человека упрятать в тюрьму.

Какая здесь процедура и видите ли вы здесь пробелы в законодательстве, и что нужно сделать для того, чтобы эту ситуацию исправить?» - обратилась она к председателю Верховного суда Жакипу Асанову.

В ответ глава Верховного суда озвучил статистику.

«Если посмотреть статистику, идет очень существенное сокращение санкций. И по содержанию под стражей, и по домашним арестам, и по санкции на аресты имущества и так далее.

Но это не заслуга судей, это в целом политика гуманизации уголовного законодательства. Потому что правоохранительные органы, в том числе и в лице прокуратуры, меньше стали просить суды о даче санкций», - сказал он.

При этом он поспешил отметить, что это наследие советского прошлого. Но на сегодня в стране сложилась тенденция по снижению обвинительного уклона судов. И в подтверждении своих слов озвучил три цифры.

«В прошлом году вынесено порядка 30 тыс. приговоров. В среднем каждый год в районе 30 тыс. Там, среди этих приговоров есть уголовные дела, по которым никаких сомнений нет, они очевидны, все записано, ни обвинение, ни защита, между ними никаких разногласий нет.

Вот если убрать эти очевидные дела, то у нас получается, вот 2017 год, число оправданных 1,4%. Первое полугодие 2018 года- 2,5% оправданных, второе полугодие 2018 года - 5,5%.

Я думаю, что это хороший тренд, потому что это заставит правоохранительные органы работать более качественно, и в правовом поле», - резюмировал он.