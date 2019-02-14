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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикские таможенники уничтожили 5 тыс. календарей баптистов

CA-NEWS (TJ) -  Таможенная служба Таджикистана подтвердила факт изъятия 5 тысяч календарей, завезенных в Таджикистан по заказу одной из христианских общественных организаций.

Рахмонали Рахимзода, начальник Управления по организации борьбы с таможенными правонарушениями, сказал, что календари этой организации были изъяты в душанбинском аэропорту 18 декабря прошлого года.

В среду, 13 февраля, представители христианской организации «Церковь ЕХБ (евангельских христиан-баптистов)», которая зарегистрирована в Таджикистане, сообщили, что таджикские власти изъяли ввезенные этой организацией календари и уничтожили их.

По словам представителей этой церкви, календари были изъяты по причине того, что в них были процитированы стихи из Евангелия. Все календари были сожжены, а сами представители церкви оштрафованы на 4 тысячи сомони (около 420 долларов). По утверждению евангельских христиан-баптистов, таджикские власти заявили им, что количество завезенных календарей значительно превышает число прихожан этой церкви в Таджикистане. Они считают, что ввезенные ими календари были изъяты и уничтожены незаконно.

Однако Рахмонали Рахимзода опроверг эти слова, заявив, что по заключению министерства культуры в конфискованных календарях содержалась пропаганда чуждого религиозного течения.

«После экспертизы текстов в Министерстве культуры Таджикистане и обнаружения в календарях признаков пропаганды чужой веры календари были изъяты. Вступать в это религиозное течение можно свободно, однако ввоз в страну религиозной литературы без специального заключения Министерства культуры незаконно», - отметил чиновник таджикской таможни.

​Недавно Хуршед Каримзода, председатель таможенной службы Таджикистана, также сообщил, что таможня будет препятствовать ввозу и распространению религиозной литературы с пропагандистским содержанием, что не предусмотрено действующим законодательством страны.

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