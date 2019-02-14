Правительство Монголии утвердило программу охраны нематериального культурного наследия

CA-NEWS (MNG) - В Монголии на очередном заседании 13 февраля кабинет министров утвердил Национальную программу по охране нематериального культурного наследия, которая будет реализована в период с 2019 по 2023 годы, сообщает ARD.



Национальная программа будет способствовать поддержке талантливых людей и всех монгольских этнических групп, защите национального культурного наследия, передаче его следующему поколению, а также обеспечению культурного иммунитета Монголии.

В настоящее время в Репрезентативный список нематериального культурного наследия включено 80 видов культурного наследия, а в список нематериального культурного наследия, нуждающегося в срочной охране - 16 видов.

В частности, 60 процентов национального нематериального культурного наследия занимает народное искусство, 23 процента - ремесло, 11 процентов - родной язык и устные традиции. Оставшиеся четыре процента составляют национальные праздники, ритуалы, кочевой образ жизни, связанный с природой и сезонами, традиционные знания и образ жизни.

Кроме того, кабинет министров утвердил программу «Охрана каменного наследия» на период 2019-2024 гг., разработанную в целях организации мероприятий по охране и защите каменного наследия под единым управлением.