Таджикская чиновница выступила против участия женщин в президентских выборах

CA-NEWS (TJ) - «Чего нам не хватает? Разве мы должны бросать вызов Лидеру нации, который избран народом и является самым достойным?» - так отреагировала заведующая орготделом Комитета по делам женщин и семьи Таджикистана Махбуба Азимова на вопрос о возможном участии женщин в президентских выборах 2020 года.

На пресс-конференции 13 февраля чиновница заявила, что "таджикские женщины должны быть безмерно благодарны главе государства Эмомали Рахмону за его заслуги в повышении роли женщин в обществе".

Очередные выборы президента Таджикистана намечены на осень 2020 года. В прошлом году в Закон о выборах президента Таджикистана была внесена поправка, снимающая с Лидера нации, которым в Таджикистане объявлен Эмомали Рахмон, ограничения на право одного человека выдвигать свою кандидатуру на пост президента более двух раз. Таким образом, в выборах главы государства осенью 2020 года смогут участвовать как сам Эмомали Рахмон, так и его сын Рустам Эмомали, которому к тому времени исполнится 33 года. Поправки в закон были внесены с целью приведения их в соответствие с изменениями в Конституции Таджикистана, которые были приняты 22 мая 2016 года на всенародном референдуме.

​Ранее в Таджикистане к Эмомали Рахмону было принято обращаться "Джаноби Оли" ("Ваше Превосходительство"). С 2016 года к этому обращению официально добавляется титул "Пешвои миллат" («Лидер нации"). Обращение к главе государства с использованием полного титула является обязательным не только для таджикских чиновников, но и для всех жителей Таджикистана. Эмомали Рахмон бессменно руководит Таджикистаном с 1992 года. Он участвовал в президентских выборах четыре раза подряд.

В выборах 2013 года впервые в истории Таджикистана женщина попыталась побороться за кресло главы государства. Однако известной правозащитнице Ойнихол Бобоназаровой, которая была выдвинута кандидатом в президенты от ныне запрещенной Партии исламского возрождения Таджикистана, не удалось собрать необходимые для регистрации подписей сторонников (210 тыс).

​Заявление Махбубы Азимовой, выступившей против участия женщин в выборах президента, это - оскорбление всех таджичек, считает Ойнихол Бобоназаровой. Известная правозащитница готова снова участвовать в борьбе за пост президента, однако, по ее словам, ни одна из политических партий не согласится выдвинуть ее кандидатуру.