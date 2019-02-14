Узбекистан и Казахстан на порядок увеличат количество взаимных авиарейсов

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан и Казахстан увеличат количество взаимных авиарейсов с 22 до 32 в неделю.

В результате достигнутых договоренностей авиационных властей Казахстана и Узбекистана увеличится частота выполнения авиарейсов между странами, – отметили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Так, с начала весенне-летней навигации 2019 года авиакомпании "Эйр Астана" и "Узбекистон хаво йуллари" увеличивают количество рейсов с 7 до 10 в неделю между городами Алматы и Ташкент, а также с 4 до 6 рейсов в неделю между городами Астана и Ташкент с каждой стороны.