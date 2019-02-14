В Баку открывается выставка туркменских ковров и текстиля

CA-NEWS (TM) - 15-18 февраля в столице Азербайджана будет развёрнута выставка туркменских ковров ручной работы, национальных ювелирных украшений и текстильной продукции. Экспозиция, организованная Министерством текстильной промышленности Туркменистана при поддержке диппредставительства в Баку и Министерством культуры дружественной страны, будет развернута в Азербайджанском музее ковра, сообщает "Золотой Век".



Посетители выставки смогут познакомиться с богатой орнаментальной и цветовой палитрой уникальных по красоте и качеству шерстяных и шёлковых полотен, а также ковровыми аксессуарами, созданными туркменскими мастерицами. Прекрасным дополнением к собранию произведений декоративно-прикладного искусства нашего народа, станет коллекция филигранных ювелирных украшений из музейных фондов.

Текстильная продукция, представленная в Баку, - из натуральных хлопка и шёлка, произведённых в Туркменистане: постельное бельё и банные принадлежности, стильные модели трикотажной и джинсовой одежды, а также ткани: кетени, панбархат и штапель. Национальный колорит павильона подчеркнёт белая юрта, внутри которой также будут размещены экспонаты.

В рамках культурной акции представители туркменской делегации выступят с лекцией об истории и традициях национального искусства ковроткачества.