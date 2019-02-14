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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Делегация Монголии находится с визитом в Израиле

CA-NEWS (MNG) -  Первый заместитель начальника Управления по делам правительства Монголии Г.Баясгалан провёл встречу с управляющим делами правительства Израиля Тзачи Брейверманом. Встреча, состоявшаяся в Тель-Авиве, прошла в рамках рабочего визита монгольской делегации в Израиль, сообщает Montsame 14 февраля со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Монголии.

Во время встречи Г.Баясгалан вручил Тзачи Брейверману приглашение Премьер-министра Монголии для главы израильского правительства посетить Монголию с визитом в удобное для него время.

В ходе визита монгольская делегация во главе с Г.Баясгаланом также встретилась с руководящими лицами израильских ведомств в области кибербезопасности для обмена мнениями по вопросам налаживания двустороннего сотрудничества.

Делегация ознакомилась с работой кибер-технологического центра Израиля, провела двусторонние деловые встречи, в ходе которых достигнута договоренность о начале сотрудничества по вопросам модернизации информационно-технологического парка.

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