Трамп потратил $50 тыс. на замену симулятора игры в гольф в Белом доме

CA-NEWS (CA) - Президент США Дональд Трамп установил новый симулятор для игры в гольф в Белом доме. Он сменил симулятор, который остался от предыдущего американского лидера Барака Обамы, пишет The Washington Post.

Отмечается, что замена симулятора, который занимает целую комнату, обошлась Трампу примерно в 50 тысяч долларов. Он представляет собой большой видеоэкран, на котором можно выбрать гольф-поля по всему миру.

По информации источников издания, президент США лично оплатил расходы на замену симулятора, который установили в той части Белого дома, где он проживает.

Издание отмечает, что установка компьютерного симулятора для гольфа прошла несколько недель назад, однако Трамп им пока еще не пользовался.