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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане изучено только 20% залежей полезных ископаемых

CA-NEWS (UZ) -  Узбекистан входит в десятку стран-лидеров по запасам полезных ископаемых в мире.

Как сообщили российские информагентства, об этом заявил первый заместитель председателя Госкомитета по геологии и минеральным ресурсам Азам Касымходжаев в ходе бизнес-форума «Business Sweden» в Ташкенте.

По словам Касымходжаева, на сегодняшний день в Узбекистане изучено только 20% территорий с залежами полезных ископаемых.

Узбекистан в настоящее время готов предложить для инвесторов 31 площадь с запасами драгоценных металлов, с ожидаемыми запасами в 151 тонну золота и 1200 тонн серебра.

«Кроме того доступны 18 площадей с запасами цветных металлов-1,6 миллиона тонн меди, 3,9 миллиона тонн цинка, 3,1 миллиона тонн свинца, редких металлов — 24 тысячи тонн», - сообщил Касымходжаев.

По данным чиновника, на разработку площадей с полезными ископаемыми выдано 1800 лицензий, из которых 611-только в 2018 году.

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