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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Водитель генпрокуратуры насмерть сбил пешехода в центре Ташкента

CA-NEWS (UZ) -  Водитель автомобиля, обслуживающего Генеральную прокуратуру Узбекистана, насмерть сбил пешехода в Ташкенте. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры, водитель “Lacetti 2” 24 января проезжая через перекресток на улице Шахрисабз в Яшнабадском районе сбил человека, 1960 года рождения, проходящего по пешеходному переходу.

В результате пешеход получили тяжелые телесные повреждения и были доставлен в Республиканскую клиническую больницу № 1, а 29 января скончался в больнице.

Генпрокуратура не разглашает информацию о личности водителя и пешехода. В ходе расследования уголовного дела были проведены соответствующие экспертизы, и в отношении водителя возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время ведется расследование, и уголовное дело находится на грани передачи дела в суд. Законность этого дела гарантирована», - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры.

По данным местных СМИ, водитель генпрокуратуры скрылся с места происшествия, сбив преподавателя лицея при Вестминстерском университете, проходящего по пешеходному переходу.

В пресс-службе Генпрокуратуры опровергли эту инофрмацию, отметив, что водитель не сбегал с места инцидента.

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