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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане сенаторы приняли закон о режиме казахстанско-кыргызской госграницы

CA-NEWS (KZ) -  В Казахстане депутаты Сената Парламента приняли Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о режиме казахстанско-кыргызской государственной границы", передает МИА "Казинформ".

"Соглашением предусматривается установление режима казахстанско-кыргызской государственной границы и дальнейшее укрепление национальной безопасности Казахстана", - отметил заместитель председателя КНБ РК Дархан Дильманов, представляя законопроект перед депутатами.

По его словам, режим государственной границы включает правила, действующие на границе и порядок содержания госграницы, пропуска лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества через государственную границу.

"Он также включает осуществление полетов над госграницей, введение хозяйственной и иной деятельности на госгранице, в приграничных полосах, а также в пределах приграничных вод, в том числе пользование ими, разрешение пограничных инцидентов", - добавил Дархан Дильманов.

Данное соглашение является бессрочным и будет способствовать установлению правил режима на казахстанско-кыргызской государственной границе, укреплению сотрудничества между двумя государствами.

Соглашение будет действовать до тех пор, пока одна из сторон по дипломатическим каналам в письменной форме не уведомит вторую сторону о своем намерении прекратить его действие.

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