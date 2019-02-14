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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во дворе жителя Ферганы найден скелет, напоминающий останки динозавра

CA-NEWS (UZ) -  Во дворе дома жителя села Янгиюль Тухтасин ака в Риштанском районе Ферганской области по время ремонта дома под полом обнаружили скелет, похожий на останки доисторического животного. Об этом сообщило издание "Народного слово".

Хозяин дома сфотографировал найденный скелет на телефоне, так как при сравнении с фотографиями из научных книг, он не смог найти подобного животного, живущего в наше время.

"Наш дом сейчас был построен в 1969 году в процессе освоения центральной Ферганской пустыни», - говорит Тухтасин. Я не мог сравнить найденные останки с с каким-нибудь животным и позвал соседей. У всех разные мнения и комментарии. Мы думаем, что это кости динозавра. Хотя, я не уверен...", - цитирует издание владельца дома.

"Раньше на этой территории были обширные пустыни. Ничего не росло. Наши дома строились без фундамента. Поэтому я думаю, что кости животных, возможно, были сохранены без повреждений", - рассказывает Тухтасин ака.

"На первый взгляд кости скелета напоминают кенгуру или страуса. Нижние конечности более сильные, чем тело и вытянутые. Но ведь эти животные не жили на нашей территории в прошлом. Позвоночник и ребра, как у парнокопытных животных. А шейная часть напоминает шею птицы", - рассуждает Тухтасин ака.

Издание отмечает, определения находки требуется помощь археологов. Кто знает, может останки этого животного полностью изменят научные гипотезы, существующие сегодня, отмечает газета.

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