Президент Монголии принял участие в совместном заседании рабочих групп «Шелковый путь-2019»

CA-NEWS (MNG) - Сегодня, 14 февраля президент Монголии Халтмагийн Баттулга принял участие в совместном заседании рабочих групп России и Монголии по организации ралли-марафона «Шелковый путь- 2019», сообщает Montsame.



В 2019 году данный ежегодный ралли-марафон пройдет по маршруту Россия-Монголия-Китай.

Ознакомившись в начале заседании с презентацией о ралли, глава государства Х.Баттулга заслушал информацию о подготовке и организационных работах. Затем обменялся мнениями с членами рабочих групп.

«Особое внимание при проведении ралли должно быть уделено вопросам безопасности»-напомнил президент Х.Баттулга и выразил поддержку в его организации.