Глава МВД Таджикистана разъяснил, почему ОМОН штурмовал худжандскую колонию

CA-NEWS (TJ) - Бунтовавшие заключенные, которые отбывали наказание за причастность к терроризму и экстремизму, тогда взяли в заложники семерых сотрудников колонии, сообщил 14 февраля на пресс-конференции глава МВД Таджикистана Рамазон Рахимзода.

По его словам, прикрываясь заложниками, они начали предъявлять властям различные ультиматумы. При этом министр не сообщил, какие именно требования предъявили тогда бунтующие, сообщает Азия Плюс.

Напомним, ранее на пресс-конференции начальник главного Управления по борьбе с коррупцией антикоррупционного ведомства Таджикистана Мухаммадсаид Файзуллозода сообщил, что некоторые сотрудники Худжандской колонии №3/3, в которой ночью 8 ноября прошлого года произошел бунт, совершали коррупционные преступления в отношении осужденных.

Какие именно действия коррупционного характера происходили между сотрудниками и осужденными он не сообщил.

По официальным данным в бунте в худжандской колонии погиб 21 заключенный, которые, в основном, были осуждены за терроризм, и 2 сотрудника колонии.

Расследованием бунта в худжандской колонии занимается специальная группа Генеральной прокуратуры Таджикистана.