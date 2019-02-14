В Воронеже профессор вуза брала деньги у трудовых мигрантов из Узбекистана

CA-NEWS (UZ) - Пойманная на взятках завкафедрой русского языка и межкультурной коммуникации ВГТУ Людмила Ковалева брала деньги от трудовых мигрантов из Узбекистана. О том, что речь идет о мигрантах сообщили в вузе в 14 февраля. Профессор взяла по 12 тыс. рублей ($180) от шести человек, сообщает РИА Воронеж.

После случившегося в ВГТУ проведут внутреннюю проверку. Этим займется действующая антикоррупционная комиссия.

Инцидент с получением денег произошел в ноябре 2018 года. За деньги завкафедрой подготовила мигрантов к устной части экзамена и дала им правильные ответы на тестовое задание. После чего Людмила Ковалева передала посреднику сертификаты о сдаче экзамена мигрантами.

Следователи СУ СКР по региону возбудили в отношении профессора уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Максимальная санкция статьи – 8 лет лишения свободы.

В ВГТУ на базе кафедры русского языка и межкультурной коммуникации действует Центр русского языка, адаптации иностранных учащихся и трудящихся мигрантов в сфере строительства и архитектуры. Центр наделен правом проводить комплексный экзамен в форме тестирования по русскому языку, основам законодательства и истории России. Этот экзамен необходимо сдавать мигрантам, чтобы получить разрешение на работу (или патент).