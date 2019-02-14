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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в 2018 году было предотвращено 11 терактов

CA-NEWS (TJ) -  Тринадцать организованных преступных группировок выявлено и задержано сотрудниками милиции в 2018 году в Таджикистане. Об этом на встрече с журналистами 14 февраля в Душанбе заявил министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода.

По словам министра, за причастность к данным ОПГ были задержаны 65 человек. Всего данными преступными группировками на территории страны было совершено 71 преступление.

Также в прошлом году было раскрыто 873 преступлений террористической и экстремистской направленности, задержано 298 членов террористических и экстремистских организаций.

В отчетный период было зарегистрировано 11 террористических актов, в том числе 4 факта покушения на совершение теракта.

В результате проведения разъяснительных работ органами внутренних дел в 2018 году на родину были возвращены 99 граждан, участвовавших в боевых действиях за рубежом, сообщил глава МВД.

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