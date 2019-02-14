Международный Суд ООН заявил, что обладает юрисдикцией по иску Ирана к США, связанному с замороженными активами

CA-NEWS (CA) - Сегодня Международный Суд ООН постановил, что обладает юрисдикцией по иску Ирана против США, связанному с «иранскими активами». Речь идет о деле по замороженным счетам иранских банков за границей, и, в частности, «Банка Маркази», говорится на сайте ООН.



14 июня 2016 года Иран подал заявление о возбуждении дела против Соединенных Штатов , касающегося принятых Вашингтоном мер , которые подрывают способность иранских властей и компаний осуществлять свои права на контроль за своей собственностью за границей. Иран потребовал разморозить активы, в том числе –«Банка Маркази». Иран оспаривает решение США использовать средства этого банка для выплаты компенсаций родственникам американских военных, погибших при взрывах казарм миротворцев в Бейруте в 1983 году, ответственность за которые Вашингтон возложил на Иран.

1 мая 2017 года Соединенные Штаты представили предварительные возражения относительно юрисдикции Суда и приемлемости заявления, обвинив Иран в связях с террористическими организациями. Рассмотрение дела по существу тогда было приостановлено.

Проанализировав предварительные возражения США, сегодня судьи сочли, что обладают юрисдикцией по иранскому исковому заявлению 2016 года. Они согласились с одним из трех доводов США, однако заявили о приемлемости дела в целом.

Следует отметить, что в производстве Международного Суда ООН находятся два дела по искам Ирана к США. Второе было возбуждено 16 июля 2018 года и касается решения Вашингтона от 8 мая 2018 года о повторном введении в полном объеме санкций после выхода США из так называемой «сделки» по иранской ядерной программе – соглашения, которое в 2015 году подписали пять постоянных членов Совбеза, Германия и Евросоюз.

В Международном Суде ООН всего 15 судей. Они избираются сроком на девять лет. В целях обеспечения определенной преемственности в составе суда сроки их полномочий не истекают в одно и то же время. Каждые три года проводятся выборы одной трети членов Суда.

Суд является одним из шести главных органов ООН. Он был учрежден Уставом ООН в Сан-Франциско 26 июня 1945 года и приступил к деятельности в апреле 1946 года. Он рассматривает юридические споры только между государствами и только в случае добровольного признания ими его юрисдикции.

В настоящее время участниками Статута Суда являются 193 государства. 72 из них заявили о признании его обязательной юрисдикции. Кроме того, примерно 300 двусторонних или многосторонних договоров закрепляют за Судом юрисдикцию по улаживанию споров.

В компетенцию Суда входит и вынесение консультативных юридических заключений по запросам Генеральной Ассамблеи, Совета Безопасности или учреждений ООН, уполномоченных Генеральной Ассамблеей. Эти заключения носят рекомендательный характер. А вот решения Суда являются обязательными и обжалованию не подлежат.