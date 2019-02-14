Иракцы не могут договориться о распределении министерских портфелей, - ООН

CA-NEWS (CA) - Процесс формирования нового правительства Ирака зашел в тупик из-за разногласий относительно распределения министерских портфелей, в частности, должностей министров обороны, внутренних дел и юстиции. Об этом сегодня заявила новый Специальный представитель Генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхерт на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в этой стране, сообщает сайт ООН.



«Формирование правительства Ирака не завершено. До сих пор сохраняются разногласия относительно распределения остающихся министерских должностей, в частности министров обороны, внутренних дел и юстиции», - рассказала Жанин Хеннис-Плассхерт, которая заняла свою должность в Ираке 16 декабря 2018 года.

Спецпредставитель отметила, что по этой причине в последние несколько месяцев парламентские заседания в Ираке постоянно прерывались, откладывались и бойкотировались. Депутатам не удалось принять ни одной правительственной программы.

«Затяжной процесс формирования правительства – это не новое явление. И Ирак в этом отношении отнюдь не исключение. Другим странам тоже приходится сталкиваться с подобными проблемами. Однако в том, что касается Ирака, то здесь действительно необходимо, чтобы этот процесс был завершен незамедлительно. Это позволит правительству закрепить достижения в области безопасности и заняться восстановлением страны после многолетнего конфликта, а также добиваться улучшения условий жизни населения», – отметила представитель ООН.

Она подчеркнула, что в конечном итоге все последствия «политического тупика» сказываются на положении населения страны. Жанин Хеннис-Плассхерт выразила мнение, что вместо разногласий по поводу министерских портфелей иракским лидерам необходимо заняться вопросами снабжения людей водой и электроэнергией, обеспечением правопорядка, борьбой с коррупцией, расширением занятости, продвижением экономического и социального развития.

«Гражданам Ирака очень важно опереться на сильное демократическое правление, на жизнеспособные институты государственной власти», – сказала новый представитель ООН в Ираке.

Она рассказала членам Совбеза о налаживании отношений между Багдадом и Эрбилем. «Что касается отношений между Багдадом и Эрбилем, я хотела бы отметить, что 16 января было достигнуто соглашение между федеральным правительством и региональным правительством Курдистана об унификации таможенных пошлин, в том числе о ликвидации таможенных контрольно-пропускных пунктов между Курдистаном и другими районами Ирака. Это решение является важным шагом на пути укрепления единства Ирака. Быстрое выполнение этого соглашения должно стать приоритетом для обеих сторон», – подчеркнула представитель ООН.