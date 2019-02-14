В Самарканде экскаватор столкнулся с легковушкой, двое погибших

CA-NEWS (UZ) - В Самаркандской области легковой автомобиль столкнулся с экскаватором. На месте ДТП погиб водитель и пассажир легковушки, сообщила пресс-служба МВД РУз.

11 февраля 2019 года примерно в 06:00 часов на 11-ом километре автомобильной дороги 4Р-48 Самаркандской области водитель автомашины марки “Нексия”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором марки “Volvo”.

В результате водитель легковушки и пассажир данной автомашины М.Х. погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.