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  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Самарканде экскаватор столкнулся с легковушкой, двое погибших

CA-NEWS (UZ) -  В Самаркандской области легковой автомобиль столкнулся с экскаватором. На месте ДТП погиб водитель и пассажир легковушки, сообщила пресс-служба МВД РУз.

11 февраля 2019 года примерно в 06:00 часов на 11-ом километре автомобильной дороги 4Р-48 Самаркандской области водитель автомашины марки “Нексия”, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с экскаватором марки “Volvo”.

В результате водитель легковушки и пассажир данной автомашины М.Х. погибли на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

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