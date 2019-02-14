В Таджикистане официально зарегистрировано 19 БОМЖей

CA-NEWS (TJ) - В Таджикистане официально зарегистрировано 19 лиц без определенного места жительства (БОМЖ). Об этом на встрече с журналистами заявила глава Агентства по статистике при президенте страны Гулнора Хасанзода, передает Авеста.



При этом глава статагентства подчеркнула, что данное количество лиц без определенного места жительства было зарегистрировано по итогам переписи населения в 2010 году, и с той поры статистика по данной тематике не велась.

По словам Гулноры Хасанзода, к данной категории причисляются лица, не имеющие определенного места проживания, которые оказались на улице без крыши над головой.

Следующая компания переписи населения в Таджикистане пройдет в 2020 году, и тогда будет установлено точное количество бездомных людей, отметили в Агентстве по статистике.