РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Назарбаев подписал указ о призыве солдат-срочников

CA-NEWS (KZ) -  Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал Указ об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, сообщает пресс-служба Акорды.

Указ "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года"

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года "Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан" и статьей 31 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уволить в запас из рядов Вооруженных сил Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, Службы государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы.

2. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва.

3. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2019 года через соответствующие местные органы военного управления.

4. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы.

5. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Разница в данных Кыргызстана и Узбекистана по товарообороту за 2018 год составила 145 млн долларов
  • Госдолг США побил исторический рекорд
  • Глава МИД Узбекистана примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×