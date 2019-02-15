Главная дорога Таджикистана завалена снегом, сотни машин стоят в заторах

CA-NEWS (TJ) - Единственная автотрасса, которая соединяет центр Таджикистана с самой северной – Согдийской – областью страны, перекрыта из-за постоянных снежных обвалов. Лавины сходят одна за другой, и дорожная служба не справляется с расчисткой дороги.

На трассе стоят сотни большегрузных автомобилей и междугородних такси с пассажирами. Многие машины возвращаются обратно, не надеясь на скорое решение проблемы, но те, кому нужно поскорее попасть на другую сторону горного перевала, остаются ждать.

"У автомобилей бензин и солярка заканчиваются: мы постоянно греемся. Обещают, что через час, через два откроют. Но так и ждем", – говорит один из застрявших водителей.

"Мы студенты, из Куляба едем в Худжанд. У нас билет на сегодня на самолет в Россию, на учебу. Кажется, не успеем – опоздаем на самолет", – жалуются несколько юношей.

Расчисткой дороги занимается дорожная служба и, по заверению властей, работы идут круглосуточно. Но из-за непрекращающегося снегопада на самых высокогорных участках дорожники не могут сказать, когда движение возобновится. Спасатели говорят, что ситуация на автодороге ухудшается, снег продолжает идти, и таджикистанцам вообще не стоит сейчас выезжать на эту трассу.

"Мы неоднократно обращались к населению через местные и международные СМИ с оповещением о том, что погода только усугубится 13-14 февраля, – говорит Умеда Юсупова, начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана. – К сожалению, не все прислушиваются к нам".