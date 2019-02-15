В Самарканде задержан известный бизнесмен, построивший многоэтажки в исторической части города

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде задержан руководитель строительной компании и основатель банка «Умарбанк» Умар Ражабов, передает Kun.uz.

Как сообщил корреспондент, Самаркандская городская прокуратура возбудила против руководителя строительной компании и других лиц уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Стало также известно, что Умар с несколькими лицами собрал у местных жителей 900 млн сумов ($107,7) за квартиры. Новые дома были построены в исторической части города, охраняемой ЮНЕСКО. После того, как нынешний хоким отменил решение бывшего главы администрации, соответствующие организации начали сносить семиэтажный дом. После этого несколько клиентов, которые оплатили за квартиры, обратились в органы прокуратуры.

11 февраля Умар Ражабов, его сын и несколько лиц были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

В настоящее время им предъявлены обвинения по статьям 168 (мошенничество), 189 (нарушение правил торговли или оказания услуг) и 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.