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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Сурхандарье сгорел торговый центр “Маржона”

CA-NEWS (UZ) -  В ночь на 14 февраля произошел пожар в ТЦ "Маржона" в центре Джаркурганского района Сурхандарьинской области.

По словам очевидцев, в многоэтажном здании произошёл пожар. Сгорели продуктовые магазины на первом этаже торгового центра и отделы одежды на втором этаже.

Один из торговцев ТЦ рассказал, что в магазине сгорели товары на несколько миллионов сум.

«У нас был магазин одежды на втором этаже». Мы вчера узнали об этом. Все в нем сгорело. Никто не знает причин пожара», - говорит собеседник.

По словам сотрудника отдела пожарной безопасности Джаркурганского района, пожар уничтожил более 300 квадратных метров на территории торгового центра. Жертв и пострадавших нет. Пожарным удалось спасти часть товаров.

Расследование рассматриваются несколько версий пожара, от замыканий электропроводки до не выключенных электроприборов. "Версия предумышленного поджога также будет проверена", - отметил представитель отдела пожарной безопасности.

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