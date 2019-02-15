РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Венесуэла собрала в ООН группу стран, поддерживающих Николаса Мадуро

CA-NEWS (CA) -  Венесуэла собрала в ООН группу стран, поддерживающих действующие венесуэльские власти во главе с Николасом Мадуро. Соответствующее заявление сделал в четверг, 14 февраля, глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

По словам министра, целью группы стран будет "защита устава ООН", некоторые положения которого, по его мнению, нарушаются сейчас в Венесуэле. Заявление было сделано в присутствии еще 16 дипломатов, включая постпреда России при ООН Василия Небензи, а также представителей Ирана, Китая, Кубы, Никарагуа, Северной Кореи, Сирии и других. Арреаса назвал окружавших его дипломатов "частью группы". Точный состав группы венесуэльский министр не раскрыл, отмечает Deutsche Welle.

По данным дипломатов из Палестинской автономии, речь идет о порядка 50 государствах. Василий Небензя тоже упомянул эту цифру, говоря о 50 членах Движения неприсоединения (международная организация из 120 государств, объединенных на принципах неучастия в военных блоках), перед которыми накануне выступал Арреаса.

Многие страны ЕС и США признали Гуайдо временным президентом

22 января в Каракасе и других городах страны начались массовые акции протеста после вступления Мадуро на пост главы государства на второй срок. На следующий день председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, включая Германию, а также США, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств заявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Правительство Монголии утвердило программу охраны нематериального культурного наследия
  • В Пекине стартовал очередной раунд торговых переговоров США—КНР
  • Убирать квартиру не позорно. Позорно быть безработным и несчастным, - Н.Назарбаев
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×