Поставки туркменской нефти через Каспий упали вдвое после смены трейдера и маршрутов экспорта

CA-NEWS (TM) - В конце января Туркменистан изменил маршрут экспорта своей нефти через Каспий. Если ранее нефть переправлялась танкерами через Баку и ее экспортом занимался азербайджанский трейдер SOCAR, то теперь туркменская сторона заключила договор со швейцарской компанией Vitol, которая переваливает туркменскую нефть через Махачкалу, сообщает Хроники Туркменистана.

После начала экспорта нефти через Дагестан, гендиректор махачкалинского порта Мурад Хидиров заявил, что в 2019 году по новому маршруту планируется перевалить не менее 1,5 млн тонн туркменской нефти.

Однако, как сообщает информагентство Reuters со ссылкой на шестерых трейдеров, экспорт туркменской нефти упал вполовину за последние недели. Это стало результатом конфликта компаний Vitol и SOCAR.

По данным источников издания, Vitol предложила Туркменистану более выгодные тарифы, но оказалось, что у компании нет достаточного количества своих танкеров для переброски нефти.

В ответ SOCAR, обладающая самым большим количеством малых и средних нефтяных танкеров на Каспии отказалась предоставить их Vitol.

«Каждый имеет право защищать свои коммерческие интересы», – заявил один из источников в азербайджанской компании.

Данные российского Министерства энергетики показывают, что в январе экспорта туркменской нефти в Россию не было, а в феврале через порт Новороссийск планируется поставить только 80 тыс. тонн. Через Баку проходило около 200 тыс. тонн нефти.

Vitol нашел несколько танкеров, но суммарно они смогут перевозить только 120 тыс. тонн нефти в месяц до тех пор, пока в России на реках не сойдет лед. После этого объемы можно будет увеличить, но произойдет это не раньше апреля.

Пытаясь отыскать дополнительные танкеры, Vitol была вынуждена нанимать уже устаревшие корабли. Например, одному из таких танкеров – Григорию Бугрову уже 44 года. В 2011 он затонул, но был поднят и отремонтирован.

Туркменская нефть, экспортируемая через Каспий, добывается на нефтяных платформах компаний ENOC (ОАЭ) и Eni (Италия). По информации Reuters, Eni, несмотря на падение экспорта, объемов добычи не снижала. Однако представители компании отказались комментировать каким образом Eni продолжает добывать те же объемы при падении экспорта и накапливается ли туркменская нефть в резервуарах компании.

Как сообщают источники Reuters, Туркменистан уже заполнил хранилища и стоит перед риском сокращения добычи нефти.