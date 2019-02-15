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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Франции в Астане открыло визовый центр

CA-NEWS (KZ) -  В Астане открылся визовый отдел посольства Франции, передает телеканал Астана. Посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ напомнил, раньше для этого приходилось отправлять документы в Алматы. Открытие же нового отдела ускорит процедуру получения шенгенской визы. Документы можно будет подать даже за три дня поездки, уточнил дипломат.

- Все делается для того, чтобы упростить поездку во Францию. Дальше мы думаем, как мы будем работать и в Шымкенте, и в Усть-Каменогорске, и в Атырау. Есть ряд городов, в которых, мы думаем, что уже есть публика. Пока не можем объявить, где будем что- то открывать, может быть это будут мобильные услуги, пока не знаем. Но мы работаем над этим. Сегодняшний шаг - это только первый шаг, - сообщил посол Франции в Казахстане Филипп Мартинэ.

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