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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Милиция Ташкента задержала за ночь более 30 девушек, занимающихся проституцией

CA-NEWS (UZ) -  В ходе мероприятий в ночь с 13 на 14 февраля в Ташкенте задержаны 34 женщины, подозреваемые в асоциальном поведении, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента на странице в Фейсбук.

"Мероприятия, регулярно проводимые сотрудниками ГУВД в вечернее и ночное время, нацелены не просто на выявление и задержание женщин и девушек, подозреваемых в древнейшем, как говорят в народе, ремесле. Главной задачей при этом ставится выяснить, что подтолкнуло их к такому образу жизни: отсутствие ли профессии и работы, плохие взаимоотношения с родными, материальные трудности из-за болезни близких или самой женщины", - отмечается в официальном сообщении.

В ходе мероприятий в ночь с 13 на 14 февраля в Ташкенте, как правило, возле увеселительных заведений, гостиниц, были задержаны 34 женщины, подозреваемые в асоциальном поведении. Больше всего – 11 человек – их было выявлено в Чиланзарском и Учтепинском районах: на перекрестке «Шухрат», по улице Катартал, возле круга Ал-Хорезми. 9 женщин были задержаны в Мирабадском районе на перекрестке улиц Шахрисабз и Амира Темура. В Бектемирском, возле рынка «Куйлюк», и Яшнабадском районах были задержаны 8 женщин. И 6 женщин сотрудники ГУВД задержали в Юнусабадском районе на ул. Амира Темура.

Из них 24 женщины ранее уже привлекались к административной ответственности за занятие проституцией.

ГУВД столицы призвало общественность"к осуждению женщин, по разным причинам ведущих асоциальный образ жизни" и предупредило, что "беспорядочные связи с путанами чреваты не только испорченными отношениями в семье, но и риском «подхватить» серьезное инфекционное заболевание".

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