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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане арестован бизнесмен Дильшод Сайфиддинов, известный как "Пшеничный король"

CA-NEWS (UZ) -  Известный среди узбекской бизнес-элиты как "Пшеничный король", Дильшод Сайфиддинов, был арестован в пятницу, 8 февраля, в своем доме в Ташкенте сотрудниками прокуратуры и представителями Национальной гвардии.

Об этом 14 февраля сообщили два независимых друго от друга источников из Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел республики. Против Дильшода Сайфиддинова возбуждено уголовное дело по обвинению в получении и даче взяток.

По данным сотрудника МВД, 48-летний Сайфиддинов был арестован на основании показаний, данных против него бывшим первым заместителем председателя Службы госбезопасности (бывшая СНБ) Джахонгиром Эгамовым.

В свою очередь, 46-летний Джахонгир Эгамов, согласно источникам в правительстве, был уволен во время расширенного заседания с участием президента Шавкат Мирзияева и представителей СГБ 25 декабря и был задержан через несколько дней.

Дильшод Сайфиддинов - владелец около тридцати мукомольных заводов в различных регионах Узбекистана, а также ресторанов, таких, как "Вернисаж" и "Эфенди" в Ташкенте.

В течение многих лет он работал консультантом в акционерном обществе «Уздонмахсулот» - главной компании страны в сфере заготовки, хранения и переработки зерна.

По словам известного узбекского предпринимателя, близко знакомого с Дильшодом Сайфиддиновым, последний, став консультантом в «Уздонмахсулот», приватизировал несколько зерноперерабатывающих предприятий в Самарканде, Навои и в Ташкентской области.

«Основной бизнес Дильшода был в «Уздонмахсулоте». Во всей компании при утверждении цен на зерно и муку получали у него разрешения. Большинство людей знало его, как человека, обеспечивавшего народ некачественным хлебом», - сказал узбекский предприниматель.

Как сообщил приближенный к правительству источник, в период с 10 января по 11 февраля в Узбекистане были возбуждены уголовные дела в отношении около ста сотрудников СГБ, в качестве меры пресечения все они были заключены под стражу.

По словам источников, в отношении арестованных сотрудников узбекских спецслужб возбуждены уголовные дела по следующим статьям УК республики: 167(«Хищение путем присвоения или растраты»), 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями»), 210 («Получение взятки») и 211 («Дача взятки»).

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