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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Впервые на Навруз в Душанбе состоится праздничный карнавал

CA-NEWS (TJ) -  Впервые праздничный карнавал в честь Навруза пройдет 21 марта на центральной площади столицы Таджикистана, об этом сообщил источник в администрации мэра Душанбе.

Во всех парках культуры и отдыха Душанбе, микрорайонах города 21 марта состоятся массовые гуляния горожан и гостей столицы. Для них городские власти организуют концерты, выставки, викторины, конкурсы. В карнавале ожидается участие народных умельцев, клоунов, исполнителей, танцоров, передает Азия Плюс.

Главное мероприятие в честь Навруза состоится 22 марта в столичном «Наврузгохе», где будет представлено театрализованное шоу «Ганджи Навруз» (Сокровищница Навруза).

Здесь же, в «Наврухгохе», 23 и 24 марта состоятся соревнования по национальной борьбе и конным скачкам.

Победители соревнований будут нарождены специальными призами мэра Душанбе.

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