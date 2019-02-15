Внешнеторговый оборот Казахстана составил свыше $90 млрд в 2018 году

CA-NEWS (KZ) - Внешнеторговый оборот Казахстана в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 19,7%, до 93,5 млрд долларов, передаёт abctv.kz.

По данным Министерства национальной экономики РК, экспорт в республике составил 61 млрд долларов (на 25,7% больше), импорт – 32,5 млрд долларов (на 9,9% больше).

Кроме того, экспорт в страны ЕАЭС составил в отчетном периоде 5,8 млрд долларов (на 12% больше), импорт – 13,2 млрд долларов (на 5,6% больше). Основными покупателями казахстанской продукции в отчетном периоде являлись Италия – 19,3% от всего экспорта республики, Китай – 10,3%, Нидерланды – 10,2%.

Основными импортерами Казахстана в отчетном периоде были Россия – 38,1%, Китай – 16,5%, Германия – 5,1%.