Правительство Казахстана разработает механизмы для поддержки наиболее уязвимых слоев населения

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане под председательством заместителя премьер-министра РК Ерболата Досаева состоялось очередное заседание рабочей группы по повышению доходов и улучшению качества жизни граждан страны, в том числе по усилению мер поддержки многодетных семей, сообщает официальный сайт Премьер-министра РК.

В рамках рабочего совещания были обсуждены вопросы повышения эффективности принимаемых мер по обеспечению социального благополучия и разработки дополнительных механизмов поддержки наиболее уязвимых слоев населения, где особое внимание будет уделено многодетным семьям. Были рассмотрены конкретные предложения, поступившие от общественности в ходе проведения подворовых обходов и встреч с многодетными семьями в регионах страны.

Министр труда и социальной защиты населения Мадина Абылкасымова доложила, что во всех регионах страны созданы оперативные штабы. Проводятся встречи с населением и инициативными группами, а также подворовые обходы для обследования жилищно-бытовых условий семей с детьми. На сегодняшний день собрано свыше 1500 предложений, касающихся сфер социальной защиты, жилищных отношений, образования, услуг здравоохранения, а также других видов социальных услуг, оказываемых на местах. Граждане могут внести дополнительные предложения, обратившись в акиматы.

О вопросах улучшения жилищных условий граждан доложил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек. Так, прорабатываются дополнительные реальные механизмы по повышению доступности жилья, в т. ч. для наиболее уязвимых слоев населения.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев сообщил о строительстве новых школ и проводимой работе по расширению охвата учащихся начальных классов бесплатным школьным питанием, а также повышению доступности образования в сельских населенных пунктах.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов доложил о проводимой работе по улучшению качества медицинских услуг, повышению их доступности и охвату детей системой здравоохранения. Отмечено, что механизм квотирования позволяет членам многодетных семей, наиболее уязвимых слоев населения получать дорогостоящие процедуры, широкий спектр лекарственных препаратов, стоматологические услуги и др.

Министр финансов Алихан Смаилов, в свою очередь, сообщил о социальной направленности бюджета. На 2019 год из республиканского бюджета на социальную сферу будет направлено 4,8 трлн тенге, это составляет 45% всех расходов бюджета. Вместе с тем продолжается работа по дальнейшему повышению доли расходов на социальные сферы.

Следующее заседание рабочей группы назначено на 21 февраля текущего года.