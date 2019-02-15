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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монгольское письмо стало доступным в киберпространстве

CA-NEWS (MNG) -  Чтобы распространить использование традиционного монгольского письма в повседневной жизни, лингвисты в сотрудничестве с компанией Bolorsoft разработали компьютерную программу для набора текста монгольским письмом. Программу назвали «Тунгаамал», сообщает ARD.

Эта версия соответствует стандарту Unicode и была одобрена экспертами технического комитета Unicode.

По словам специалистов, программа позволяет свободно общаться и печатать традиционным монгольским шрифтом, устанавливая клавиатуру, подходящую для системы и используя соответствующие шрифты.

Монгольские ученые во время встречи по кодировке монгольской письменности-2018, состоявшейся в ноябре прошлого года, согласились с тем, что фонетическая версия будет использоваться в Монголии. Кроме того, многие решения будут представлены на заседании Технического комитета Unicode, которое состоится в Монголии в апреле.

«Версия «Тунгаамал» будет использоваться в киберпространстве для набора текста на монгольском языке. В дальнейшем мы будем создавать и другие продукты, поддерживающие ее», - сказал Ч.Мөнхнаран, президент компании Bolorsoft.

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