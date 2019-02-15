В вооруженные силы Туркменистана набирают непригодных к военной службе граждан, - СМИ

CA-NEWS (TM) - В вооруженные силы Туркменистана набирают непригодных к военной службе по состоянию зоровья граждан. В настоящее время в стране осуществляется медосмотр будущих призывников в рамках подготовки к весеннему призыву.

Как сообщают корреспонденты Азатлыка, работа медкомиссий началась 23 января продолжится до апреля.

В частности в Лебапской области, в отличие от предыдущих лет, сейчас многие граждане у которых обнаружены серьезные заболевания и ранее признанные непригодными к военной службе, получают допуск к военной службе без препятствий.

"Мы должны их принимать, нас вынуждают допускать. Потому, что в рядах армии не хватает солдат", - рассказывает сотрудник одного из военкоматов Лебапской области.

Азатлыку известны, по меньшей мере, два случая положительного решения медкомиссий в Туркменабаде по результатам освидетельствования граждан 20 лет, в предыдущие годы неоднократно освобожденных от военной службы в связи с серьезными заболеваниями сердца и зрения.

По словам сотрудника военкомата, сами сотрудники не одобряют призыв на военную службу граждан с серьезными заболеваниями, так как в последствии случаются несчастные случаи и структуры, принявшие решение об их допуске к военной службе нередко несут ответственность за случившееся.

Как отмечает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, в настоящее время в столице к осуществлению медицинского освидетельствования будущих призывников в медкомиссии привлекли врачей из платных клиник.

Также в настоящее время осуществляется выдача так называемых "приписных свидетельств", документа постановки на учет, в армии. Документ выдается военкоматом, территориальным отделением до достижения призывного возраста. Призывной возраст в стране 18 лет.

Приписное свидетельство выдается после медицинского освидетельствования и означает, что человек годен к военной службе и может быть призван в любой момент.

Вместе с тем, случаи призыва непригодных к военной службе по состоянию здоровья граждан к военной службе были и раньше.

"Если на месте голова, ноги, руки и глаза - забирают. Случаи призыва с пороками сердца и без почек призывают. Со всем остальным разбираются уже после призыва. Военкоматам нужно отчитаться перед президентом. А вот потом, после призыва, начинается мучительный процесс комиссования. Это просто ужас для родителей и самих призывников, важно успеть "до присяги", потом комиссовать еще труднее, почти невозможно", - сообщает корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

По его словам существует категория граждан временно освобожденных от призыва, в которую, в частности входят учащиеся за рубежом.

"Они призываются после окончания учебы в обязательном порядке и это еще одна причина такого большого количества невозвращенцев в страну", - отмечает корреспондент.

Призыв в вооруженные силы Туркменистана осуществляется дважды в год в мае и в ноябре. Продолжительность военной службы два года.

Среди проблем туркменской армии отмечают, низкую военную подготовку, проблемы продовольственного обеспечения, привлечение солдат к сельхоз работам в том числе сбору хлопка.