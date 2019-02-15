Кабмин Узбекистана утвердил ТЭО Сергелийской ветки метро

CA-NEWS (UZ) - Правительство Узбекистана утвердило технико-экономический расчет проекта «Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена», сообщает Kun.uz.

Правительство Узбекистана приняло постановление «Об утверждении технико-экономического расчета проекта «Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена».

Документом утвержден технико-экономический расчет проекта и прогнозный график погашения кредита Фонда реконструкции и развития республики.

Общая стоимость проекта составляет 82,6 млн долларов США, из них 47,5 млн средства государственного бюджета, 35,1 млн – кредит Фонда реконструкции и развития. На строительно-монтажные работы намерены потратить 48,2 млн долларов. Срок погашения кредита 15 лет, в том числе 4 года – льготный период. Продолжительность инвестиционного периода – 48 месяцев.

Как говорится в документе, протяженность линии составит 7,1 км.