Узбекистан планирует купить ценные бумаги Казначейства США

CA-NEWS (UZ) - и вместо этого купить казначейские обязательства США, заявил в четверг министр финансов Джамшид Кучкаров, сообщает Reuters.

«С начала этого года Центральный банк собирается диверсифицировать методы управления своими резервами и купить некоторые казначейские обязательства США», — заявил Кучкаров агентству во время визита в Лондон.

По словам первого заместителя председателя правления ЦБ Тимура Ишметова, сейчас половина запасов Узбекистана хранится в золоте, потому что республика сама его добывает:

«Мы планируем постепенно сократить долю золота в наших резервах и добавить казначейские обязательства США», — сказал агентству Ишметов.

Узбекистан на этой неделе продал облигации на $1 млрд в ходе своего первого размещения на международных рынках капитала.

По данным MarketAxess обе облигации упали после начала торгов в четверг — 5-летняя бумага была на уровне 99,66 цента за доллар, в то время как 10-летняя был на уровне 99,77 центов.

Джамшид Кучкаров также подтвердил, что правительство будет ежегодно задействовать международные долговые рынки, и что два банка Узбекистана, скорее всего, выйдут на рынок в течение 2019 года.

По его словам, правительство продолжит реформировать и приватизировать государственные предприятия.

Первым на очереди стоит «Узбекэнерго», которая в 2019 году будет разделена на производство электроэнергии и передачу электроэнергии, а часть её будет открыта для частных инвестиций посредством государственно-частного партнерства.