Казахстанцы ежедневно покупают ценные бумаги на 3 млн тенге через приложение Нацбанка

CA-NEWS (KZ) - Данная система является доступным способом инвестирования денег, предоставляя возможность каждому гражданину Республики Казахстан приобретать государственные ценные бумаги (ноты Национального банка) и продавать их обратно Национальному банку Казахстана, сообщает BNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.

С начала запуска инновационный продукт Национального банка Казахстана показал востребованность у населения. Посредством данной системы ежедневно население покупает 32 тыс. краткосрочных нот на сумму более 3,1 млн. тенге. Общий объем инвестиций составил 987,4 млн. тенге.

В системе Invest Online были максимально упрощены условия инвестирования, не требующие физического посещения различных организаций: все операции проводятся онлайн в круглосуточном режиме через мобильное приложение или веб-сайт системы.

Данным продуктом может пользоваться любой гражданин РК, не нужно иметь специальных знаний, длительно изучать рынок, стоять в очереди в кассах, подписывать бумажные документы.

Преимуществами системы являются:

отсутствие комиссий: все операции в системе бесплатны;

гарантированные инвестиции в государственные ценные бумаги;

отсутствует риск потери средств,

возможность возврата вложенных средств с накопленным доходом в любой момент.