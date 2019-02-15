В Монголии задержаны преступники, перевозившие наркотические средства

CA-NEWS (MNG) - 12 февраля сотрудниками Службы по борьбе с наркотическими средствами Главного полицейского управления на территории Сухэ-Баторского района монгольской столицы задержаны трое (двое мужчин и женщина) в возрасте 19-32 года, незаконно перевозившие наркотические средства на общую сумму примерно в 500 млн. тугриков ($190 тыс.), сообщает Монголия Сейчас.

Напомним, что в январе этого года также были задержаны трое нигерийцев, получивших из Таиланда посылку по международной почте с наркотиками на сумму в 300 млн. тугриков.

По сообщениям соответствующих органов в последнее время неуклонно растёт количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами. Так, по данным за январь текущего года Таможенным управлением выявлено пять попыток незаконного ввоза через государственную границу Монголии наркотических средств и психотропных веществ, которые были пресечены на месте. В результате проведённых мероприятий Службой по борьбе с наркотическими средствами Главного полицейского управления совместно с Таможенным управлением выявлены попытки незаконного ввоза в Монголию наркотических средств и психотропных веществ, отправленных по международной почте из США, Канады, Великобритании, Германии, Испании и Голландии.