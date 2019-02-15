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  15 февраля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Житель Хатлона осужден на 30 лет за подготовку взрыва российской базы в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) -  Коллегия по рассмотрению уголовных дел суда города Душанбе вынесла приговор 39-летнему жителю Фархорского района Хатлонской области Таджикистана Бахриддину Шарофуддинову, признав его виновным в подготовке взрыва у 201-й Российской военной базы в Таджикистане. Суд приговорил его к 30 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.

Ранее Шарофуддинов уже был осужден в России за свои террористические и экстремистские призывы: в 2004 и 20007 годах он был приговорен к различным годам лишения свободы в Российской Федерации, сообщил «Азия-Плюс» источник в суде города Душанбе.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что Шарофуддинов в ходе отбывания наказания в одной из тюрем города Пермь посредством социальных сетей установил контакты с представителями террористической организации «Исламское государство» (запрещена в Таджикистане).

«Посредством интернета он тогда принял присягу на верность идеям ИГ. После того, как в августе 2017 года вышел на свободу и вернулся в Таджикистан, осужденный сообщил своим соратникам по ИГ, что собирается взорвать здание ОМВД района Фархор, местного хукумата, а также совершить взрывы в местах массового скопления народа в вышеназванном районе», - отметили в суде.

«Через интернет он изучил, как изготовить взрывные устройства и в ходе изготовления их у себя дома сам подорвался и лишился нескольких пальцев. В феврале 2018 года он изготовил у себя дома два флага ИГ и один из них ночью вывесил в одном из сел Фархора. Через соцсети Шарофуддинов сообщил своим соратникам по ИГ, что изготовил взрывные устройства для организации взрывов в центре Душанбе и 201-й РВБ в районе столичного Гипроземгородка и ждет их сигнала», - отметил источник в суде.

Террористическим планам осужденного не суждено было сбыться: в сентябре прошлого года Бахриддин Шарофуддинов был задержан сотрудниками УБОП МВД Таджикистана в Фархоре. При обыске его жилья были обнаружены взрывные устройства и детонаторы к ним.

В своем последнем слове на суде он заявил, что не сожалеет о содеянном, и до конца останется верным присяге ИГ. Суд города Душанбе приговорил его к 30 годам лишения свободы. Он проведет наказание в колонии усиленного режима.

По данным МВД Таджикистана, в прошлом году в стране было выявлено и задержано сотрудниками милиции тринадцать организованных преступных группировок. Министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода на встрече с журналистами 14 февраля сообщил, что за причастность к данным ОПГ были задержаны 65 человек. Всего данными преступными группировками на территории страны было совершено 71 преступление.

Также в прошлом году было раскрыто 873 преступлений террористической и экстремистской направленности, задержано 298 членов террористических и экстремистских организаций.

За прошлый год в стране было зарегистрировано 11 террористических актов, в том числе 4 факта покушения на совершение теракта.

В результате проведения разъяснительных работ органами внутренних дел в 2018 году на родину были возвращены 99 граждан, участвовавших в боевых действиях за рубежом, сообщил глава МВД.

Подробнее: https://news.tj/ru/news/tajikistan/laworder/20190215/zhitel-hatlona-osuzhden-na-30-let-za-podgotovku-vzriva-rossiiskoi-bazi-v-tadzhikistane

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